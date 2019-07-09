DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:42 Kaynak: DHA
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
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-Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşmesi
-Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüşmesi
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