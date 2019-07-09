DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştüBosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve...
DHA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Kuzey Makedonya
ve Arnavutluk
Cumhurbaşkanları ile görüştü
Bosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.
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