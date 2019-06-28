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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştüJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:30 Kaynak: DHA
Fransa, Cumhurbaşkanı, DHA, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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