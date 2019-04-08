Dha Dış -Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da ? - 1
1 saat önce
Dha DIŞ -Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da ? (GÖRÜNTÜLÜ)Rusya (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısını için Moskova'da.
Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova
'da ? (GÖRÜNTÜLÜ) Rusya
(DHA
) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye-Rusya Üst Düzey
İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısını için Moskova'da.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in başkanlıklarında düzenlenecek olan Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısına ilgili bakan ve yetkililerin de katılması bekleniyor.
Ayrıca, görüşmeler sırasında Suriye
başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü ve muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da planlandığı belirtildi.
Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacağı bu toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Türk ve Rus iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
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