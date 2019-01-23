Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da

Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'daRusya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmede bulunmak ve çalışma ziyareti gerçekleştirmek Rusya'nın başkenti Moskova'da.

Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da



Rusya (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmede bulunmak ve çalışma ziyareti gerçekleştirmek Rusya'nın başkenti Moskova'da.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova Vnukovo-II Havalimanı'na gelişinde; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdashev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Kremlin Sarayı'na hareket etti.



(Tür: Dış)

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