DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'deÇin, (DHA) ? Japonya'daki temaslarının ardından başkent Tokyo'dan Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında karşılandı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin
'de
Çin, (DHA) ? Japonya
'daki temaslarının ardından başkent Tokyo
'dan Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, havalimanında karşılandı.
(Tür: Yurt)
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