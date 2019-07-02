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DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'deÇin, (DHA) ? Japonya'daki temaslarının ardından başkent Tokyo'dan Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında karşılandı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
Çin, (DHA) ? Japonya'daki temaslarının ardından başkent Tokyo'dan Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında karşılandı.
(Tür: Yurt)
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Pekin, DHA, Güncel
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