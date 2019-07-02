Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de otelde yetkililer tarafından karşılandı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de otelde yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor. 

Görüntü Dökümü

-----------------

-Otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanmasından görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff, Venus Williams'ı eledi Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:19:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]