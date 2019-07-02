DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Pekin'de yetkililer tarafından karşılandı
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de otelde yetkililer tarafından karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de otelde yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Otele gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanmasından görüntüler
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