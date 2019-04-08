Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüşüyor
1 saat önce
Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyorRusya (DHA) ? Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısını için Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor.
Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Putin
ile görüşüyor Rusya
(DHA
) ? Türkiye-Rusya Üst Düzey
İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısını için Moskova
'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rusya Devlet Başkanı Putin
ile görüşüyor. Liderler görüşme öncesi kameralar karşısında kısa birer konuşma yaptı.
'Değerli başkan öncelikle 8. Üst Düzey Stratejik Toplantı sebebiyle burada bulunuyoruz. Birçok alanlarda gerek siyasi gerek askeri görüşmelerimiz olacak' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3 tane anlaşma bugün aramızda imzalanacak. Bunlarla da yine geleceğe yönelik bir adımı atmış olacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış söz konusu. Belirlediğimiz hedef vardı, malum 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Her şeyden önce aramızdaki bu doğalgaz akımıyla alakalı deniz kısmı, Türk Akım'da şu anda bitmiş durumda. Karadaki adımlar da şu anda planlandığı gibi yürümekte. Bir diğer çok çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle tabi Suriye
'deki attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
de 'Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Kültür ve turizm yılının açılışını yapacağız. İkili ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu müşahede ediyoruz. Nisan ayı içinde ticaret hacmimizin artışı yüzde 15 olup, 35 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk akımının deniz ve kara kısmı arasında bağlantı az önce sağlanmıştır. Uluslararası ilişkilerde küresel sorunlarla ilgili yoğun işbirliğimiz söz konusu' diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
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