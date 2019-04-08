Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Heyetler Arası Görüşme Yaptı

Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile heyetler arası görüşme yaptıRusya (DHA) ? 8'inci Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı programı çerçevesinde Moskova'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dha DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile heyetler arası görüşme yaptı



Rusya (DHA) ? 8'inci Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı programı çerçevesinde Moskova'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Heyetler arası görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı önemli açıklamaları şu şekilde



'Bir önceki yüksek düzey işbirliği konseyinden sonra kıymetli dostum Putin ile bir araya geldik. Bakanlarımız ve diğer yetkililerimiz de birbirleriyle temas içerisinde oldular. Akkuyu Santrali'nin temelini attık, Türk Akım doğalgaz boru hattının deniz kısmını tamamladık, bu yılsonu itibariyle de kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz.



Geçen sene 6 Milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İşadamlarımız Rusya'ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız şu an Rusya'da yatırımcı olarak bulunuyor. Daha 5 gün önce Türk şirketi ESTA tarafından bir Alman otomotiv firması için inşa edilen fabrikanın açılışı değerli dostum Vladimir tarafından yapıldı.



İkili görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu sırada bakanlarımız da kendi mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Şimdi hep birlikte genel bir değerlendirmede bulunacağız.



Hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmaktır. Gerek stratejik gerek askeri gerek ekonomik, kültürel bütün bu alanlarda çalışmalarımızı gayretle devam ettireceğiz. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.?



Öte yandan Putin ise Rusya ve Türkiye'nin Astana sürecinin garantörleri olarak çok ciddi çaba sarf ettiğini dile getirerek, geçen sene Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin yüzde 18 arttığını ve 25,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Enerji alanındaki işbirliğinin stratejik seviyeye ulaştığını da belirten Putin 'Yeni projelerin devreye sokulması ticareti artırabilir. Türk Akım projesi faydalı olacaktır. Geçen günlerde derin ve kıyı kısımlarının birleştirilmesi yapılmıştır. Şimdi de kıyıdaki giriş terminalini tamamlamamız lazım. Kararlaştırdığımız gibi bu yılın sonuna kadar bunu tamamlayacağız. Akkuyu Santrali'nin inşa edilmesi; 2023'te birinci üniteyi tamamlamayı düşünüyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılına denk gelecektir.



Gördüğümüz kadarıyla iş dünyası ilgi duyuyor bu projeye. Tabi ki askeri, savunma sanayii alanında önemli işbirliği var.



Gündemimizde S400 hava savunma sistemi var. Diğer kalemlerin de ihracat ve bakımından önemli çalışmalarımız var. İnsani alanda da ilişkilerimiz iyi gelişmektedir? dedi.

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