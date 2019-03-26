Dha Dış - Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı
24 dakika önce
– Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.
– Kuveyt
'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.
Kuveyt'te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği beşiğinden alıp, odayı terk etmeyi başardı. Görüntüler evdeki kameraya yansıdı.
İşte o anlar…
Görüntü Dökümü
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-Dadının, tavan çökmeden önce bebeği odadan çıkarması
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
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