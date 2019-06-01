Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın
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DHA DIŞ - Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın

9 dakika önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı.

DHA DIŞ - Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı. Caminin çatısında çıkan yangın, alt kısma sıçramadan kontrol altına alındı. Danimarka polisi, kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Caminin çatısındaki yangın
Ekiplerin çalışmaları
Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Güncel
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