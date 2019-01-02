Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Danimarka'da Tren Kazası...

Dha Dış - Danimarka'da Tren Kazası...

15 dakika önce

Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu.

Dha Dış - Danimarka'da Tren Kazası..., System.String[]
Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

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