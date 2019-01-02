Dha Dış - Danimarka'da Tren Kazası...
46 dakika önce
Dha DIŞ - Danimarka'da tren kazası...Danimarka (DHA) - Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu.
Dha DIŞ - Danimarka
'da tren kazası...
Danimarka (DHA
) - Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer
Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:04 Kaynak: DHA
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