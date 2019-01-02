Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Danimarka'da Tren Kazası...

Dha Dış - Danimarka'da Tren Kazası...

46 dakika önce

Dha DIŞ - Danimarka'da tren kazası...Danimarka (DHA) - Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu.

Dha DIŞ - Danimarka'da tren kazası...

Danimarka (DHA) - Danimarka'da yerel medya, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) tren kazası meydana geldiğini duyurdu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:04 Kaynak: DHA

Danimarka, Tren Kazası, DHA, Güncel
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