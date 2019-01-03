Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Danimarka'daki Tren Kazasında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

Dha Dış -Danimarka'daki Tren Kazasında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi

1 saat önce

– Danimarka'da, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Dha Dış -Danimarka'daki Tren Kazasında Ölü Sayısı 8'e Yükseldi, System.String[]
–  Danimarka'da, Zealand ile Funen adası arasında bulunan Büyük Kemer Köprüsü'nde (Great Belt Bridge) meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. 

Danimarka polisi, 5'i kadın, 3'ü erkek olmak üzere toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiiğini belirtti.

Kazanın, Funen adasına hareket eden yük trenindeki vagonların birindeki tır dorsesinin şiddetli fırtına dolayısıyla tren raylarına savrularak karşı yönden gelen ve Zealand adasına giden hızlı trene çarpmasıyla gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Danimarka Devlet Demiryolları (DSB), kazaya karışan hızlı trende 131 yolcu ve 3 kişilik mürettebat bulunduğunu; yaşamını yitirenler arasında mürettebatın bulunmadığını duyurdu. - Danimarka

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

Kemer, Tren Kazası, Danimarka, Güncel
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