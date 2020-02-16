DHA DIŞ ' Dennis fırtınası İngiltere'yi etkisi altına aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya DHA DIŞ ' Dennis fırtınası İngiltere'yi etkisi altına aldı - Son Dakika Dünya

DHA DIŞ ' Dennis fırtınası İngiltere'yi etkisi altına aldı

7 saat önce

? İngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis fırtınasının etkisi altına girdi.

DHA DIŞ ' Dennis fırtınası İngiltere'yi etkisi altına aldı, System.String[]

? İngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis fırtınasının etkisi altına girdi. Ülke bazı yerlerde şiddetli kar fırtınası bazı yerlerinde ise şiddetli yağmur ve rüzgarla savaşıyor. Fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.İngiltere Dennis fırtınası etkisi altına girdi. Metroloji yetkilileri sel, fırtına, şiddetli kar fırtınası konularında uyarılar yayınlıyor. İngiltere'nin kuzeyi İskoçya'da kar fırtınası beklenirken, güney bölgelerde şiddetli yağmur ve rüzgarlara bağlı olarak sel bekleniyor. Sahil bölgelerinde saatte 96 km hıza ulaşan rüzgar can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yorkshire bölgesinde denize akan bir şelale rüzgarın etkisiyle tersine akan bir görüntü oluşturdu. Ülkenin güney kısımlarında sel beklenirken iç bölgelerde rüzgar nehirlerde büyük dalgalar yaratıyor. Nehirlerde oluşan dalgalarda sörf yapanlar görüntülendi. Metroloji yetkilileri can güvenliği konusunda uyarılar yayınlarken, 2 kişinin fırtına nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere, Ciara, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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