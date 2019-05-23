DHA DIŞ ? Depoya düşen F-16'nın pilot son anda böyle kurtuldu
7 saat önce
DHA DIŞ ? Depoya düşen F-16'nın pilot son anda böyle kurtulduABD (DHA) ? ABD'de 17 Mayıs'ta gerçekleşen kazada, F-16 jeti eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düşmüştü.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:50 Kaynak: DHA
DIŞ ? Depoya düşen F-16'nın pilot son anda böyle kurtuldu ABD
(DHA) ? ABD'de 17 Mayıs'ta gerçekleşen kazada, F-16 jeti eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düşmüştü. Paraşütle atlayarak kurtulan pilotun, uçaktan atladığı anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Kaza, ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki 'March Air Reserve Üssü'nde meydana gelmişti. F-16 jeti bir deponun üstüne düşmüş ve depoda yangın çıkmıştı. Uçağın pilotunun ise paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtilmişti.
Düşen uçağın pilotunun paraşüt ile atladığı anlara dair görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.
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