DHA DIŞ - Dev yolcu gemisi az kalsın limana çarpıyordu
1 saat önce
İtalya'da kötü hava şartları sebebiyle kontrolden çıkan dev yolcu gemisi limanı son anda teğet geçti.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:15 Kaynak: DHA
'da kötü hava şartları sebebiyle kontrolden çıkan dev yolcu gemisi limanı son anda teğet geçti. Venedik
sakinleri, son zamanlarda sıkça tekrarlanan gemi kazalarına dair belediye başkanına tepki gösterdi.
Olay İtalya'nın Venedik şehrindeki limanda meydana geldi. Kötü hava şartları sebebiyle görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle kontrolden çıkan 12 katlı yolcu gemisi, limana çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise saniye saniye kaydedildi.
Yerel medya, Venedik'te son zamanlarda sıkça tekrar eden gemi kazaları nedeniyle Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'ya tepki gösterdi. Vatandaşlar, yolcu gemilerine yeni rota düzenlenmesi gerektiğini, bunun geciktirilmesi durumunda bu tarz kazaların gelecekte meydana geleceğini belirtti.
Görüntü Dökümü
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-Yolcu gemisinin limana yaklaşma anı
-Geminin son anda dönmesi
- İtalya
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