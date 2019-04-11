Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Devlet Televizyonunu Kuşatan Sudan Ordusunun Açıklama Yapması Bekleniyor

Dha Dış ? Devlet Televizyonunu Kuşatan Sudan Ordusunun Açıklama Yapması Bekleniyor

1 saat önce

Dha DIŞ ? Devlet televizyonunu kuşatan Sudan ordusunun açıklama yapması bekleniyorSudan (DHA) - Sudan'da ordu birliklerinin devlet televizyonu ve radyosunu kuşattığı, ordu yetkililerinin açıklama yapacağı belirtildi.

Dha DIŞ ? Devlet televizyonunu kuşatan Sudan ordusunun açıklama yapması bekleniyor

Sudan (DHA) - Sudan'da ordu birliklerinin devlet televizyonu ve radyosunu kuşattığı, ordu yetkililerinin açıklama yapacağı belirtildi.

Sudan yerel basını, ordu ve RSF silahlı kuvvetler birliklerinin başkentin hassas noktalarında beklemede olduklarını; televizyon ve radyoyu kuşatan askeri birliklerin bir açıklama yayınlayacaklarının belirttiklerini duyurdu. Devlet televizyonu ve radyosunda, ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanıyor.

Sudan basını, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını; Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in birçok korumasının gözaltına alındığını duyurdu.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, günlerdir Ömer el Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

OLAYLAR NASIL BAŞLAMIŞTI

Sudan'da ekonomik nedenler yüzünden 19 Aralık'ta başlayan protestolar ve kısa sürede ülke geneline yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Başkent Hartum'da binlerce Sudanlı Cumartesi gününden beri Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in konutunun önünde eylem yaptı ve istifasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:21 Kaynak: DHA
Hartum, DHA, Sudan, Güncel
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