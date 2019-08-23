Dha dış- devrilen triportördeki yükün altında kaldılar.

Olay, Çin'in Fujian şehrinde meydana geldi. Üstünde yüzlerce kilo ağırlığında yük olan triportör, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen triportörün altında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, yoldan geçen 2 gencin tek tek yükleri kaldırmasıyla kurtuldu. Aracın altında kalan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
O anları trafik kameraları kaydederken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Triportörün devrilme anı
-Yüklerin altında kalan 2 kişi
-Yoldan geçenlerin yükleri tek tek kaldırarak mahsur kalanları kurtarması
-Olay yerine polis ve ambulansın gelmesi