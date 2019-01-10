Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Devrilerek Üzerine Gelen Tır'dan Son Anda Kurtuldu

Dha Dış - Devrilerek Üzerine Gelen Tır'dan Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

– Tayvan'ın Hsinchu şehrinde meydana gelen kazada trafikte ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü, hızla seyrederken devrilerek sürüklenen TIR'ın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Dha Dış - Devrilerek Üzerine Gelen Tır'dan Son Anda Kurtuldu, System.String[]
– Tayvan'ın Hsinchu şehrinde meydana gelen kazada trafikte ilerlemekte olan motosiklet sürücüsü, hızla seyrederken devrilerek sürüklenen TIR'ın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Motosiklet sürücüsünün araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, trafikte ilerlemekte olan sürücünün üzerine, karşı şeritte seyreden bir TIR; ardından da son sürat viraja giren ikinci bir TIR'ın devrilerek geldiği görülüyor.

Sürücü, büyük bir şiddetle motosiklete çarpan TIR'dan son anda motosikletten atlayarak kurtulmayı başarıyor. Kaza sonrası yapılan incelemelerde, yük taşıyan TIR sürücüsünün hız sınırlarını aştığı ve bu yüzden de aracın kontrolünü kaybederek, TIR'ın devrilmesine neden olduğu belirlendi. Yetkililerden gelen açıklamaya göre, kimsenin ölmediği kazada TIR sürücüsü devrilen TIR'da sıkıştığı için ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü

-Trafikte ilerleyen ilk TIR

-Trafikte ilerleyen ikinci TIR'ın devrilip motosiklete çarpması - Tayvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

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