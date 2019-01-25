Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsterken, Altında Kalarak Can Verdi

Dha Dış - Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsterken, Altında Kalarak Can Verdi

7 dakika önce

Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dha Dış - Devrilmek Üzere Olan Lüks Aracı Tutmak İsterken, Altında Kalarak Can Verdi, System.String[]
Çin'de lüks araçların bakımının yapıldığı bir serviste yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otolift ile kaldırılmış olan Rolls-Royce'un altına bakım yapıldığı sırada, aracı havada tutan demir kollardan biri koptu. Sol arkaya doğru devrilmeye başlayan aracın altındaki işçilerden biri kaçarken; diğer işçi aracın sol ön tekerini tutarak aracın devrilmesini önlemeye çalıştı.

Aracın yükselmesi ile ayakları yerden kesilen işçi, aracın tamamen yere düşmesi ile aracın altında kalarak can verdi. Diğer işçi ise hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan o anlar ise otomobil servisinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otoliftin demirinin kırılması

Aracın devrilmeye başlaması

İşçinin tutmaya çalışması, diğer işçinin kaçması

Aracın devrilmesi

Ölen işçinin aracın altından çıkarılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İşçi, Güncel
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