Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Devriye Aracından Düşen Polisin Zor Anları

Dha Dış - Devriye Aracından Düşen Polisin Zor Anları

1 saat önce

Dha DIŞ - Devriye aracından düşen polisin zor anlarıNijerya (DHA) ? Nijerya'da polis araçlarının, konvoy halinde merkeze giriş yaptığı sırada, bir polis memuru pick-up aracın üzerinden yere düştü.

Dha Dış - Devriye Aracından Düşen Polisin Zor Anları, System.String[]
Dha DIŞ - Devriye aracından düşen polisin zor anları

Nijerya (DHA) ? Nijerya'da polis araçlarının, konvoy halinde merkeze giriş yaptığı sırada, bir polis memuru pick-up aracın üzerinden yere düştü. Araç, polisin ayaklarının üzerinden geçti.

Olay Nijerya'nın Lagos şehrinde Ikeja bölgesinde bulunan Polis Teşkilatı Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Bir devlet görevlisinin merkezi ziyareti sırasında, koruma konvoyunda bulunan bir polis memuru, pick-up polis aracının sola manevra yapması sonrası yola düştü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, aracın sağ arka tekerinin yere düşen polisin ayakları üzerinden geçmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ve görevliler bağırarak aracın sürücüsünü uyardığı görülüyor. Araç durduktan sonra çevredekiler, araçtan düşen polisin yardımına koşuyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

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