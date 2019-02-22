Dha Dış ' Dikey Kalkabilen Elektrikli 'hava Taksi' Test Uçuşunu Yaptı
1 saat önce
Dha DIŞ ' Dikey kalkabilen elektrikli 'hava taksi' test uçuşunu yaptıABD (DHA) - Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bulunan 'Beta Technologies', elektrik motorlu 'hava taksi' Ava XC'ninprototipin test uçuşunu gerçekleştirdi.
Dha DIŞ ' Dikey kalkabilen elektrikli 'hava taksi' test uçuşunu yaptı ABD
(DHA
) - Merkezi Amerika Birleşik Devletleri
'nin Vermont eyaletinde bulunan 'Beta Technologies', elektrik motorlu 'hava taksi' Ava XC'nin
prototipin test uçuşunu gerçekleştirdi.
Elektrik motorlu prototip, dikey kalkış ve İniş yapabiliyor (VTOL). 2 tona yakın ağırlığı bulunan uçak, 10,7 metre kanat aralığına sahip. Federal Havacılık İdaresi (FAA
) tarafından test uçuşları onaylanan uçak, maksimum 285 km hıza ulaşabiliyor. Uçak, tam şarj akü ile 240 kilometre mesafe kaydedebiliyor. Uçağın 2024'ten önce üretime girmesinin planlanmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:33 Kaynak: DHA
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