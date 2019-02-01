Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maas ile Görüştü
56 dakika önce
Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (GYMNICH) kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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