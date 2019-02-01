Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maas ile Görüştü

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maas ile Görüştü

56 dakika önce

Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (GYMNICH) kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Maas ile Görüştü, System.String[]
Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (GYMNICH) kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Bükreş, Romanya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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