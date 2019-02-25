Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu

59 dakika önce

Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştuİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu

İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:55 Kaynak: DHA

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