Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu
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Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştuİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:55 Kaynak: DHA
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