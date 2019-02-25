Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu

52 dakika önce

Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştuİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.

Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştu

İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:00 Kaynak: DHA

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