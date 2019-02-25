Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu
52 dakika önce
Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştuİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:00 Kaynak: DHA
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