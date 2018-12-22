Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Mitiga havalimanında Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala tarafından karşılandı. İki bakan ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karşılama ve görüşmeden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:34 Kaynak: DHA

Libya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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