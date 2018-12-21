Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Drone ile Uçak Kanadının Çarpışmasını Test Ettiler

Dha Dış - Drone ile Uçak Kanadının Çarpışmasını Test Ettiler

2 saat önce

– ABD'de Dayton Araştırma Enstitüsü, drone'ların uçağa verebileceği zarara dair bir test uyguladı.

Dha Dış - Drone ile Uçak Kanadının Çarpışmasını Test Ettiler, System.String[]
– ABD'de Dayton Araştırma Enstitüsü, drone'ların uçağa verebileceği zarara dair bir test uyguladı.

Enstitünün fizik laboratuvarında, bir drone ve uçak kanadının çarpışma simülasyonu yapıldı. Droneların neden olabileceği potansiyel tehlikeleri gösterme amaçlı yapılan çarpışma testinde, küçük bir drone'nun, bir yolcu uçağına çarpması durumunda oluşan hasarın görüntüleri yer aldı.

Görüntülerde drone'nun kanadı parçalayarak içeri girdiği görülüyor. Bilim insanları ise kanadında yakıt taşıyan bir uçağın benzeri bir kaza yaşaması halinde sonucunun korkunç olacağını söylüyor.

DRONE'LAR GATWİCK HAVALİMANI'NI FELÇ ETTİ

Havalimanı çevresinde uçurulan insansız hava araçları nedeniyle İngiltere alarm halinde. İngiltere'de çevrede uçurulan insansız hava araçları nedeniyle uçuşlara kapatılan Gatwick Havalimanı, sabah saatlerinden itibaren kısmi olarak hizmet vermeye başladı ancak polis ve Savunma Bakanlığı insansız hava aracını kullanana kişi ya da kişileri araştırmayı sürdürüyor.

Noel tatili öncesi yaşanan kriz sonucu Gatwick'ten yapılacak olan 760 uçuş iptal edilmiş, yaklaşık 100 bin yolcunu havalimanında mahsur kalmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çarpışma testi

Drone'lardan görüntü - Deniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:22 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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