Dha Dış - Dubai Havalimanında Uçuşlara 'Drone' Engeli
2 saat önce
Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10: 13 ve 10: 45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.
Dubai
Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10: 13 ve 10: 45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.
Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı. Bir çok uçuşun iptalinin ardından havalimanı basın ofisi, uçuşların normale döndüğünü duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:10 Kaynak: DHA
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