Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dubai Havalimanında Uçuşlara 'Drone' Engeli

Dha Dış - Dubai Havalimanında Uçuşlara 'Drone' Engeli

2 saat önce

Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10: 13 ve 10: 45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.

Dha Dış - Dubai Havalimanında Uçuşlara 'Drone' Engeli, System.String[]
Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10: 13 ve 10: 45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.

Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı. Bir çok uçuşun iptalinin ardından havalimanı basın ofisi, uçuşların normale döndüğünü duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:10 Kaynak: DHA

Sabah, Dubai, Güncel
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