Dha Dış - Dublin Havalimanında 'Drone' Nedeni ile Durdurulan Uçuşlar Yeniden Başladı

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki uluslararası havalimanında drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar bir süre askıya alındı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki uluslararası havalimanında drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar bir süre askıya alındı.



Havalimanının Twitter sayfasından yapılan duyuruda, "Havaalanı üzerinde drone görülmesi üzerine güvenlik nedeniyle Dublin Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur." denildi. Kısa bir süre sonra bir mesaj daha yayınlanarak uçuşların yeniden başladığı bilgisi paylaşıldı.

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