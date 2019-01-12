Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu

Dha Dış - Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu

46 dakika önce

– Pakistan'da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Dha Dış - Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu, System.String[]
Pakistan'da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Konvoydaki araçlardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sol tarafında uçurum bulunan dar bir yolda ilerlemekte olan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin camdan sarkmaya çalıştığı görülüyor. Arka koltukta oturan kişinin camdan sarkması ile dikkati dağılan sürücü, aracın kontrolünü kaybediyor ve araç bir anda uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Olayı gören arkadaki otomobilin sürücüsü ise yardım etmek için hemen aracından iniyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Uçurum kenarındaki yolda ilerlemekte olan düğün konvoyu

-Bir kişinin öndeki aracın camından sarkması

-Aracın uçurumdan aşağı yuvarlanması

-Arkadaki aracın yardım etmek için durması - Pakistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul Florya'da Marmaray Treni ile Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu

Erdoğan'dan Kurmaylarına Konkordato Talimatı: Kötü Niyetlileri Takibe Alın İlaç Krizi Büyüyor! Zam Gelecek Diye Piyasaya İlaç Sürülmüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 09:37:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]