Dha Dış - Düğün Coşkusu Uçurum Kenarında Son Buldu
27 dakika önce
Dha DIŞ - Düğün coşkusu uçurum kenarında son bulduPakistan, (DHA) ? Pakistan'da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.
Dha DIŞ - Düğün coşkusu uçurum kenarında son buldu Pakistan
, (DHA
) ? Pakistan'da, düğüne gitmekte olan konvoyda bulunan otomobillerden birinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.
Konvoydaki araçlardan birinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sol tarafında uçurum bulunan dar bir yolda ilerlemekte olan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin camdan sarkmaya çalıştığı görülüyor. Arka koltukta oturan kişinin camdan sarkması ile dikkati dağılan sürücü, aracın kontrolünü kaybediyor ve araç bir anda uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Olayı gören arkadaki otomobilin sürücüsü ise yardım etmek için hemen aracından iniyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:06 Kaynak: DHA
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