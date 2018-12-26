Dha Dış - Düğün Sırasında Yaşanan Kazayı Drone Böyle Görüntüledi
1 saat önce
– Kırgızistan'da düğün çekimi sırasında kayıtta olan bir drone, yaşanan bir kazayı da görüntüledi.
– Kırgızistan
'da düğün çekimi sırasında kayıtta olan bir drone, yaşanan bir kazayı da görüntüledi. Görüntülerde, trafikte ilerlemekte olan kırmızı bir otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybettiği ve şehir girişindeki kemere çarptığı görülüyor. Kazayı gören düğün davetlileri yardım etmek için hemen kazazedelerin yanına gidiyor ve ambulans gelene kadar kazazedelere ilk yardımda bulunuyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle otomobil sürücüsü ve bir yolcusu hastaneye kaldırıldığını bildiren yetkililer, kaza hakkında bir araştırma başlatıldığını da duyurdu.
Görüntü Dökümü
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Drone'un çektiği düğün görüntüsü
Drone'un kaza anını çekmesi
Çevredekilerin kazazedelere yardım etmesi - Kırgızistan
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:54 Kaynak: DHA
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