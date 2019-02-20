Dha Dış - Düğün Töreninde Gelini Tahttan Düşürdüler
1 saat önce
Fas'ta yapılan bir düğünde, dansçılar gelini tahttan düşürdüler.
Fas
'ta yapılan bir düğünde, dansçılar gelini tahttan düşürdüler.
Düğün kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tören sırasında gelinin üzerinde bulunduğu tahtı 4 dansçının yerden kaldırdığı görülüyor. Tahtı havaya kaldıran dansçılar, ardından indirdikleri sırada bir dansçı dengesini kaybediyor ve tahtı bırakıyor. Dansçının tutmayı bıraktığı yöne doğru taht devrilince gelin de yere yığılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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dansçılar
törenden görüntü
gelinin tahttan düşmesi
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: DHA
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