Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Düğün Töreninde Gelini Tahttan Düşürdüler

Dha Dış - Düğün Töreninde Gelini Tahttan Düşürdüler

1 saat önce

Fas'ta yapılan bir düğünde, dansçılar gelini tahttan düşürdüler.

Dha Dış - Düğün Töreninde Gelini Tahttan Düşürdüler, System.String[]
Fas'ta yapılan bir düğünde, dansçılar gelini tahttan düşürdüler.

Düğün kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tören sırasında gelinin üzerinde bulunduğu tahtı 4 dansçının yerden kaldırdığı görülüyor. Tahtı havaya kaldıran dansçılar, ardından indirdikleri sırada bir dansçı dengesini kaybediyor ve tahtı bırakıyor. Dansçının tutmayı bıraktığı yöne doğru taht devrilince gelin de yere yığılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

dansçılar

törenden görüntü

gelinin tahttan düşmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Fas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın

Vatandaşı Korkutan Uyarı: Fiyatlar Tekrar Yükselecek, Soğan 10 Lirayı Görecek Aday Olamayan Burhanettin Kocamaz İçin MHP'den İlk Yorum: Zillet İttifakı'nın Aday Çekme Operasyonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:49:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Düğün Töreninde Gelini Tahttan Düşürdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]