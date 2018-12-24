Dha Dış - Dükkanını Dağıtan Sarhoş Çifte, Elektrik Testere ile Saldırdı
22 dakika önce
Dha DIŞ - Dükkanını dağıtan sarhoş çifte, elektrik testere ile saldırdıRusya, (DHA) ? Rusya'da alkol satan bir dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı.
Dha DIŞ - Dükkanını dağıtan sarhoş çifte, elektrik testere ile saldırdı Rusya
, (DHA
) ? Rusya'da alkol satan bir dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın bir arkadaşı ile beraber, ilk başta dükkandaki sarhoş çifti dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çifti dışarı çıkaramayan adam ve arkadaşı bir süre dükkanı terk ediyor. Bu sırada ise, sarhoş çift, sadece satıcı kadının bulunduğu dükkanı yerle bir ediyor. Daha sonra elektrikli testere ile içeri girdiği görülen adam, sarhoş çifte elektrikli testere ile saldırıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:18 Kaynak: DHA
İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
Son Dakika! İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
2019'a Girmeden SGK'ya Borçlanma Talebinde Bulunanlar 20 Bin Liraya Kadar Kara Geçecek