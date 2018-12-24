Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dükkanını Dağıtan Sarhoş Çifte, Elektrik Testere ile Saldırdı

Dha Dış - Dükkanını Dağıtan Sarhoş Çifte, Elektrik Testere ile Saldırdı

22 dakika önce

Dha DIŞ - Dükkanını dağıtan sarhoş çifte, elektrik testere ile saldırdıRusya, (DHA) ? Rusya'da alkol satan bir dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı.

Dha DIŞ - Dükkanını dağıtan sarhoş çifte, elektrik testere ile saldırdı

Rusya, (DHA) ? Rusya'da alkol satan bir dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın bir arkadaşı ile beraber, ilk başta dükkandaki sarhoş çifti dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çifti dışarı çıkaramayan adam ve arkadaşı bir süre dükkanı terk ediyor. Bu sırada ise, sarhoş çift, sadece satıcı kadının bulunduğu dükkanı yerle bir ediyor. Daha sonra elektrikli testere ile içeri girdiği görülen adam, sarhoş çifte elektrikli testere ile saldırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:18 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, DHA, Güncel
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