Dha Dış – Duma: Trump'ın İmzası, BM'nin Görmezden Gelindiğinin İşareti
45 dakika önce
– Rusya Meclisi Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri'ne dair imzaladığı kararnamenin, 'BM'nin görmezden gelindiğinin işareti' olduğunu söyledi.
– Rusya Meclisi Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, İsrail
'in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri'ne dair imzaladığı kararnamenin, 'BM
'nin görmezden gelindiğinin işareti' olduğunu söyledi.
TASS haber ajansında yer alan habere göre, Rus Parlamentosu'nda konuşan Volodin, "Trump'ın kararnameyi imzası, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin görmezden geldiğini göstermektedir. Tüm ülkeler bu durum üzerine görüşlerini belirtmelidir. Bu tarz kararların alınmaya devam edilmesi, herkesi karşı karşıya getirecektir. Gerilimin artmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekir. Diyaloğa dayalı küresel güvenliği desteklemek için her türlü çabayı göstermeliyiz" dedi. - Yarımbatman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:10 Kaynak: DHA
Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı
ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz
ABD'li Eski Asker İslam Merkezini Bombalamaya Hazırlanırken Müslüman Oldu
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları