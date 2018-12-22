Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Duma Üyesi Slutskiy: ABD'nin Açıklamalarını Eylemlerle Doğrulamaları Gerek

Dha Dış – Duma Üyesi Slutskiy: ABD'nin Açıklamalarını Eylemlerle Doğrulamaları Gerek

6 saat önce

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararının doğru olduğunu, fakat artık sözlerini eylemlerle kanıtlamaları gerektiğini bildirdi.

Dha Dış – Duma Üyesi Slutskiy: ABD'nin Açıklamalarını Eylemlerle Doğrulamaları Gerek, System.String[]
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme kararının doğru olduğunu, fakat artık sözlerini eylemlerle kanıtlamaları gerektiğini bildirdi. 

Slutskiy Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, " Washington'un ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik açıklamasını olumlu karşılıyorum. Karar Suriye barış süreci ve siyasi istikrar açısından doğru. Fakat artık gerçekten birliklerini çekmeye başlasınlar" ifadesini kullandı. 

Slutskiy, eski neslin ABD'li askerlerin kaç kez Afganistan ve Irak'tan çekileceğini açıkladığını hatırladığını belirterek, "Benzer olay Suriye'de de yaşanabilir" dedi. 

Beyaz Saray 18 Aralık'ta ABD'nin Suriye'den birliklerini çekmeye başladığını, fakat DEAŞ karşısındaki zaferin koalisyonun varlığının sona ermediği anlamına geldiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:52 Kaynak: DHA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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