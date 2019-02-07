Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dünyadaki İntihar Oranı 1990 Yılından Beri Yüzde 37 Azaldı

Dha Dış - Dünyadaki İntihar Oranı 1990 Yılından Beri Yüzde 37 Azaldı

58 dakika önce

Araştırmalar, dünya genelindeki intihar vakalarının 1990 yılından bu yana üçte bir azaldığını ortaya koydu.

Dha Dış - Dünyadaki İntihar Oranı 1990 Yılından Beri Yüzde 37 Azaldı, System.String[]
Araştırmalar, dünya genelindeki intihar vakalarının 1990 yılından bu yana üçte bir azaldığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları BMJ dergisinde yayımlandı.

Düşünce kuruluşu Sağlık ve Ölçüm Değerlendirme Enstitüsü'nün her yıl düzenlediği bu araştırma, küresel ölüm oranları ile ilgili yüzlerce veri kaynağı değerlendirilerek ortaya çıkarılıyor. 

Araştırmacılar, 2016 yılında 817 bin kişinin intihar ettiğini tahmin ediyor. Bu oran, 1990 yılına göre yüzde 6,7 daha fazla olmasına karşın dünya nüfusunun hızlı artışı sebebiyle intihar oranı 1990'a göre yüzde 37,7 azaldı.

Rapor 15-19 yaş aralığındaki erkekler dışında dünya genelinde hayatına son veren erkek sayısının kadın sayısından fazla olduğuna dikkat çekti. Buna göre erkek intihar oranı her 100 bin kişide yüzde 15,6 iken, kadınlardaki oran yüzde 7 oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), intihar vakalarını ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor ve her yıl en az 800 bin kişinin hayatına son verdiğini tahmin ediyor. WHO, küresel intihar olaylarını 2020 yılına kadar yüzde 10 azaltmayı hedefliyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:14 Kaynak: DHA

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