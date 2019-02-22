Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Dünyanın İlk İnsansız Tank Savarı Idex Fuarı'nda Gösterildi

Dha Dış - Dünyanın İlk İnsansız Tank Savarı Idex Fuarı'nda Gösterildi

1 saat önce

Dünyanın ilk insansız tank savarı Suudi Arabistan'da düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı'nda gösterildi.

Dha Dış - Dünyanın İlk İnsansız Tank Savarı Idex Fuarı'nda Gösterildi, System.String[]
Dünyanın ilk insansız tank savarı Suudi Arabistan'da düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı'nda gösterildi.

MBDA ve Milrem Robotics şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği araç (UGV) dünyanın ilk insansız kara tank savarı olarak tasarlandı.

Army-technology sitesindeki haberde, Milrem Robotics'in CEO'su Kuldar Väärsi, bu aracın alanındaki en modern iki teknolojinin bir kombinasyonu olduğunu belirterek robotik savunma sistemlerinin savaş alanında nasıl bir karmaşa yaratabileceğinin iyi bir örneği olacağını söyledi.

Karada muharebe destek sistemi bulunan insansız aracın, askeri birlikleri güvende tutma aynı zamanda tanklara ve diğer benzer hedeflere karşı savaşma özelliği bulunuyor

Uzaktan yönlendirilebilen tank savar, düşük sıcaklık ve ses duyarlılığı sayesinde askerlerin konuşlandırılma görevi bitimine kadar fark edilmeden durabiliyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:37 Kaynak: DHA

CEO, Suudi Arabistan, Güncel
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