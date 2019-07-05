Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Elektrik çarptı, akımdan kendi çabası ile kurtuldu
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DHA DIŞ - Elektrik çarptı, akımdan kendi çabası ile kurtuldu

1 saat önce

– Çin'de bir adam motosikletini yıkarken, su pompasının elektrik sızdırması sonucu elektrik akımına kapıldı.

DHA DIŞ - Elektrik çarptı, akımdan kendi çabası ile kurtuldu, System.String[]
–  Çin'de bir adam motosikletini yıkarken, su pompasının elektrik sızdırması sonucu elektrik akımına kapıldı. Adamın akıma kapıldığı ve kendini kurtarabildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çin'in Guanfxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin başkenti Nanning'de meydana geldi. 23 yaşındaki bir adam motosikletini yıkarken, su pompasının elektrik sızdırması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan adam bir süre elindeki pompayı atıp, akımdan kurtulmak istediyse de başarılı olamadı. Akımın etkisiyle prizin yanına doğru düşen adam, prizdeki aç-kapat düğmesine birkaç kez basarak akımı durdurmak istedi ancak bu da işe yaramadı. 20 saniye boyunca akıma kapılan adam en sonunda prizden direkt fişi çekerek kendini akımdan kurtarmayı başardı.
Daha sonra kontrol için hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Su pompasını eline alan adamın akıma kapılması
-Akıma kapılan adamın bir süre elindeki pompayı atmaya çalışması
-Akımın etkisiyle yere düşen adamın prizdeki aç-kapat düğmesine basması
-Aç-kapat düğmesine basmak işe yaramayınca, adamın prizden fişi çekmesi ve kurtulması


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:32 Kaynak: DHA
çin, Güncel
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