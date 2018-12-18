Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Elektrikli Araca Benzin Doldurmak İsteyen Sürücü, Sırada Bekleyenleri Kahkahaya Boğdu

Dha Dış - Elektrikli Araca Benzin Doldurmak İsteyen Sürücü, Sırada Bekleyenleri Kahkahaya Boğdu

4 saat önce

ABD'de elektrikli araç kullanan bir kadın sürücü, girdiği benzin istasyonunda aracına benzin doldurmak isteyince; benzin için sırada bekleyen arkadaki aracın sürücü ve yolcusunun uzun süre kahkahaya boğulmasına neden oldu.

Dha Dış - Elektrikli Araca Benzin Doldurmak İsteyen Sürücü, Sırada Bekleyenleri Kahkahaya Boğdu, System.String[]
ABD'de elektrikli araç kullanan bir kadın sürücü, girdiği benzin istasyonunda aracına benzin doldurmak isteyince; benzin için sırada bekleyen arkadaki aracın sürücü ve yolcusunun uzun süre kahkahaya boğulmasına neden oldu. Bir süre, kadın sürücünün benzin deposunu aramasını kahkahalar ile izleyen yolcu, ardından araçtan inerek kadına, aracın elektrikli bir araç olduğunu söyledi. Kadın sürücü de bu duruma güldü ve ardından benzin pompasını yerine koyarak yoluna devam etti. Yaşanan anlar ise, kahkahalar atan ikili tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının elinde pompa ile benzin deposunu araması

Araçtakilerin kahkahaları

Yolcunun inerek kadın sürücüye olanları söylemesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:50 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Araç, 3. Sayfa
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