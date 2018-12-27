Dha Dış - Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak
1 saat önce
Tesla ve Space X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Supercharger ağının Norveç'ten Türkiye'ye kadar uzanacağını açıkladı.
Tesla
ve Space X şirketlerinin kurucusu Elon Musk
, Supercharger ağının Norveç
'ten Türkiye
'ye kadar uzanacağını açıkladı. Musk, attğı twitte İrlanda'nın bazı bölgelerinin Supercharger'a ihtiyacı olduğu twine yanıt olarak, "Supercharger ağı gelecek yıl Avrupa
'nın %100'ünü kaplayacak şekilde genişleyecek. İrlanda'dan Kiev
'e, Norveç'ten Türkiye'ye" ifadelerini kullandı. Tesla Model 3'ün Avrupa versiyonunun Kombine Şarj Sistemi (CCS) hızlı şarj uyumlu portlarla donatılacağını açıklamıştı. Daha önce Türkiye'deki yatırımlarını dondurduğunu açıklayan şirket, Avrupa'daki Tesla sahiplerine Model 3 gelmeden önce kıtadaki mevcut Süper Şarj Cihazlarını CCS sistemiyle yükselteceğini de söyledi. - N
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:15 Kaynak: DHA
Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak
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