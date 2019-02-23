Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Endonezya'da 18 Balıkçı Teknesi Yandı

Dha Dış - Endonezya'da 18 Balıkçı Teknesi Yandı

28 dakika önce

Dha DIŞ - Endonezya'da 18 balıkçı teknesi yandıEndonezya (DHA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Muara Baru Limanı'nda bağlı 18 balıkçı teknesi yandı.

Dha Dış - Endonezya'da 18 Balıkçı Teknesi Yandı, System.String[]
Dha DIŞ - Endonezya'da 18 balıkçı teknesi yandı

Endonezya (DHA) - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Muara Baru Limanı'nda bağlı 18 balıkçı teknesi yandı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının kısa sürede limandaki teknelere yayıldığı belirtildi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri karadan ve denizden müdahalede bulundu. Saatlerce süren söndürme çalışmaları sonrası 18 teknenin söndürüldüğü; teknelerin kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:18 Kaynak: DHA

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