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DHA DIŞ- Endonezya'da 258 mahkûm hapisten kaçtı

1 saat önce

Endonezya'da bağımsızlık kutlamalarına katılmadığı iddia edilen Papualı öğrencilerin gözaltına alınması sonrası başlayan protestolarda, Sorong Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası 258 mahküm hapisten kaçtı.

DHA DIŞ- Endonezya'da 258 mahkûm hapisten kaçtı, System.String[]
Endonezya'da bağımsızlık kutlamalarına katılmadığı iddia edilen Papualı öğrencilerin gözaltına alınması sonrası başlayan protestolarda, Sorong Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası 258 mahküm hapisten kaçtı.

Endonezya'da bağımsızlık kutlamalarına katılmadığı iddia edilen Papualı öğrencilerin gözaltına alınması sonrası başlayan protestolarda, eylemciler çok sayıda devlet binasını, araç ve işyerlerini ateşe verdi. Batu Papua'da bulunan Sorong Hapishanesi'nde, protestolar sırasında çıkan yangından yararlanan 258 mahkum, hapishaneden kaçtı.

Yetkiler, hapishanede gözaltına alınan 547 mahkümdan en az 258'inin kaçtığını duyurdu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:18 Kaynak: DHA
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