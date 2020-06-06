DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Endonezya'da, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopteri düştü. Kazada 4 askerin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaranlandığı bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya bağlı Cava adasında, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopter düştü. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Kazadan önce helikopterin uçuş öncesi kontrolünden geçtiğini ve iyi durumda olduğunu söyleyen Endonezya Ordu sözcüsü Nefra Firdaus, "Olayda dört mürettebatımız hayatını kaybetti ve beş kişi de yaralandı. Helikopterin düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı" dedi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.