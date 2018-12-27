Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Endonezya'da Tsunami Alarmı Turuncu Seviyeye Yükseltildi

Dha Dış - Endonezya'da Tsunami Alarmı Turuncu Seviyeye Yükseltildi

1 saat önce

Yaşanan tsunami felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan Endonezya'da Anaka Karakatau Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine turuncu alarm seviyesine geçildi.

Dha Dış - Endonezya'da Tsunami Alarmı Turuncu Seviyeye Yükseltildi, System.String[]
Yaşanan tsunami felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan Endonezya'da Anaka Karakatau Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin artması üzerine turuncu alarm seviyesine geçildi.

Endonezya Volkanik ve Jeolojik Afet Merkezi'nden yapılan açıklamada yanardağın çevresindeki 5 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunulmaması istendi. Volkanik yanardağdan kopan lav parçalarının sebep olduğu  22 Aralık'ta yaşanan tsunami felaketinde 430 kişi hayatını kaybetmişti.  

Görüntü Dökümü:

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Tsunami sonrasında köylerin durumu - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: DHA

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