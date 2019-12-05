Dha dış 'enkaz altındaki anne çocuklarını sordu, kurtarma ekipleri ağladı

DHA DIŞ 'Enkaz altındaki anne çocuklarını sordu, kurtarma ekipleri ağladı

-Enkaz altında kurtarılmayı beklerken ilk sorduğu çocukları oldu

- Anne 'Çocuklarım iyi mi' diye sordu, kurtarma ekipleri gözyaşlarını tutamadı

Suriye, (DHA)- Rus ve rejim kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında çöken binanın enkazında kalan anne, ekipler tarafından kurtarılmayı beklediği enkazda 'çocuklarım iyi mi' diye sordu. Görüntüleri kaydeden arama kurtarma personeli, bu sorunun ardından dizlerinin üstüne çökerek hüngür hüngür ağladı.

Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kentinde ve çevresindeki Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor. Dün rejim güçleri tarafından İdlib'in güneyindeki Bzabor köyünde düzenlenen hava saldırısında, bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk olmak üzere 7 sivil de yaralandı.

Olay yerine intikal eden Beyaz Baretliler, hava saldırısı sonucu çöken evin enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına başladı. Görüntüleri kaydeden Beyaz Baretliler çalışanı, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen annenin sorduğu 'çocuklarım iyi mi' sorusu sonrası dizlerinin üstüne çökerek hüngür hüngür ağladı.

Yapılan çalışma sonrası önce çocuklar olmak üzere anne de sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Ekipler enkazdan bir bebek ve 4 kız çocuğunun çıkarıldığını duyurdu.