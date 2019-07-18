DHA DIŞ - Erbil'de silah deposunda patlama
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde silah deposunda çıkan yangın patlamaya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin (IKBY) Erbil
kentinde silah deposunda çıkan yangın patlamaya neden oldu.
Olay, gece saatlerinde Erbil kentinde meydana geldi. IKBY'ye bağlı Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Musul
karayolu üzerindeki silah deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede etkili olan yangın, mühimmatların bulunduğu silah deposuna sıçramasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, silah deposunda hasar oluştu.
Silah deposundaki patlama anı cep telefonu kamerasında kaydedildi.
Yangınla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Patlama sonrası yangından görüntüler
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