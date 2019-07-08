Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
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DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti

1 saat önce

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.

DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Ziyaretten görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:51 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı, Güncel
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