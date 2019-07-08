Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
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DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti

1 saat önce

Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret ettiBosna Hersek (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt...

DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
Bosna Hersek (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.
DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
Aliya İzzetbegoviç, DHA, Güncel
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