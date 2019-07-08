DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
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Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret ettiBosna Hersek (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt...
DHA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç
'in anıt mezarını ziyaret etti
Bosna Hersek (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.
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